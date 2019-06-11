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Акционер Челси практически подтвердил уход Сарри с поста главного тренера

13:37 86 Читати українською
Акционер Челси практически подтвердил уход Сарри с поста главного тренера
Маурицио Сарри / фото: ФК Челси

Наставник лондонского Челси Маурицио Сарри в ближайшее время покинет клуб.

Бизнесмен из Саудовской Аравии Хасан Нагур, который является акционером Челси, в инстаграме попрощался с Сарри, опубликовав фотографию тренера со словами: "Спасибо, Сарри".

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Итальянского специалиста называют главным кандидатом на пост наставника Ювентуса. Ожидается, что подписание трехлетнего контракта с туринцами состоится на этой неделе.

Напомним, Сарри возглавил лондонский клуб прошлым летом. Под его руководством Челси занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы.

Сарри: Я не буду предателем, если возглавлю Ювентус

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