Акционер Челси практически подтвердил уход Сарри с поста главного тренера

Сборная Украины — 14:00 294
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"Коноплянка і Циганков розчарували". Чому Україна мучилася з Люксембургом, а Львову не варто віддавати усі матчі збірної
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Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на ФонсекуИталия — 13:10 721
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"Украина, гигант европейского футбола, боится княжества". Люксембургские СМИ – о нервах Шевченко и ошибке судьиЕвро-2020 — 11:16 763
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Фонсека официально возглавил РомуИталия — 11:09 549
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Розкішна сімка, 300 спартанців та шанси 50 на 50 – збірна України U-20 зіграє проти Італії у півфіналі чемпіонату світуМир — 08:00 535