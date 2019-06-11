Акціонер Челсі практично підтвердив відхід Саррі з посади головного тренера

Наставник лондонського Челсі Мауріціо Саррі найближчим часом покине клуб.

Бізнесмен із Саудівської Аравії Хасан Нагур, який є акціонером Челсі, в інстаграмі попрощався з Саррі, опублікувавши фотографію тренера зі словами: "Дякую, Саррі".

Ювентус зробив цікаву пропозицію Челсі щодо Саррі – туринці готові віддати свого гравця за тренера

Італійського фахівця називають головним кандидатом на посаду наставника Ювентуса. Очікується, що підписання трирічного контракту з туринцями має відбутися на цьому тижні.

Нагадаємо, Саррі очолив лондонський клуб минулого літа. Під його керівництвом Челсі посів третє місце в АПЛ і виграв Лігу Європи.

Саррі: Я не буду зрадником, якщо очолю Ювентус