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Акціонер Челсі практично підтвердив відхід Саррі з посади головного тренера

13:37 354 Читать на русском
Акціонер Челсі практично підтвердив відхід Саррі з посади головного тренера
Мауріціо Саррі / фото: ФК Челсі

Наставник лондонського Челсі Мауріціо Саррі найближчим часом покине клуб.

Бізнесмен із Саудівської Аравії Хасан Нагур, який є акціонером Челсі, в інстаграмі попрощався з Саррі, опублікувавши фотографію тренера зі словами: "Дякую, Саррі".

Ювентус зробив цікаву пропозицію Челсі щодо Саррі – туринці готові віддати свого гравця за тренера

Італійського фахівця називають головним кандидатом на посаду наставника Ювентуса. Очікується, що підписання трирічного контракту з туринцями має відбутися на цьому тижні.

Нагадаємо, Саррі очолив лондонський клуб минулого літа. Під його керівництвом Челсі посів третє місце в АПЛ і виграв Лігу Європи.

Саррі: Я не буду зрадником, якщо очолю Ювентус

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Англія Челсі Челсі Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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