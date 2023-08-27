У матчі 2-го туру чемпіонату Німеччини Майнц на своєму полі не втримав перемогу над Айнтрахтом (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У першому матчі дня Майнц приймав Айнтрахт. Підопічні Бо Свенсона жахливо розпочали новий сезон, зазнавши нищівної поразки від Уніона (4:1) у першому матчі чемпіонату. Натомість "орли" здобули мінімальну перемогу над новачком Бундесліги – Дармштадтом, і набрали свої три очки.

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Доволі рівна гра у перші хвилини ледь не завершилась пенальті в середині тайму у ворота Айнтрахта: Кох зіграв рукою у власному штрафному і арбітр вказав на позначку. Однак, під тиском гравців суддя пішов дивитись VAR і, в результаті, своє рішення скасував.

Дже Сун Лі за дві хвилини все-таки потішив уболівальників Майнца: після навісу у воротарський Трапп не зумів зафіксувати сферу і вибив її перед собою. Кореєць був тут як тут, і головою вгатив м'яч у сітку. Забитий гол окрилив господарів і вони до перерви створили декілька небезпечних моментів, які, однак, реалізувати не вдалось.

Після відпочинку Барейро дивом не влучив у ворота з гострого кута, увірвавшись з глибини (поїхала опорна нога). За мить Кор пробивав у падінні через себе – трохи вище. Муані у відповідь стріляв головою – впритирку з дальньою стійкою. В середині тайму він головою замикав навіс з кутового, але Центнер у божевільному стрибку зреагував, а Кнауфф на добиванні був неточний. За мить він побачив перед собою другий "гірчичник" (за небезпечну гру, ледь не влучивши ногою в обличчя Барейро) і залишив Айнтрахт у меншості.

Франкфуртцям таки вдалось врятуватись у доданий час: Діна Ебімбе увірвався у штрафний лівим флангом, віддав в район одинадцятиметрової позначки і новачок команди Мармуш замкнув повз голкіпера. Чергове нагадування, що варто боротись до останньої хвилини, навіть якщо ти у меншості.

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