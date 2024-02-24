В субботу 23-й тур чемпионата Германии продолжил ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 23-й тур

Вердер – Дармштадт – 1:1

Голы: Циммерман, 9 (аг.) – Юстван, 33

Унион Берлин – Хайденхайм – 2:2

Голы: Госенс, 44, Ааронсон, 45+1 – Доведан, 4, Бесте, 71

Штутгарт – Кельн – 1:1

Голы: Мийо, 53 – Мартель, 62

Боруссия М – Бохум – 5:2

Голы: Нгуму, 29, Вайгль, 35 (п.). Райтц, 72, Сибачо, 78, Онара, 90+6 – Хофманн, 75, Шлоттербек, 88

Байер вырвал победу над Майнцом – курьёзный и роскошный голы, новый рекорд Бундеслиги и 11 очков отрыва от Баварии

Вердер на своем поле неожиданно потерял очки с Дармштадтом. Худшая команда Бундеслиги забила уже в начале встречи, правда в свои ворота, но в середине тайма сумела реабилитироваться, восстановив статус-кво. После перерыва бременцы добавили, однако реализовать свои потуги не смогли, пропустив взамен дважды от Скарке. К сожалению, VAR оба раза был на стороне хозяев: сначала был зафиксирован офсайд, а уже в добавленное время взятие ворот отменили из-за игры рукой. Поэтому ничья – 1:1.

Унион и Хайденхайм устроили перестрелку с четырьмя голами, которая завершилась миром. Берлинцы продолжают набирать очки, не проигрывая уже четыре матча подряд – тихой походкой команда Бьелицы поднялась уже на 11-ю строчку.

Штутгарт неожиданно оступился в матче с Кельном. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва команды обменялись результативными ударами. "Козлы" дали достойный бой швабам и сумели удержали важнейшее очко. Штутгарт, в свою очередь, упустил шанс догнать Баварию, которая свой матч проведет чуть позже.

В еще одном матче менхенгладбахская Боруссия разгромила Бохум. "Жеребцы" отомстили за Баварию, которая в прошлом туре сенсационно уступила рурцам, набросав в ворота Ордеца и Ко пять голов (получив два в ответ).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ