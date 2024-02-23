Байер по крайней мере на сутки мог оторваться от Баварии аж на 11 очков. Учитывая, что мюнхенцы в текущем туре встречаются с РБ Лейпциг, гандикап мог таким и остаться – а вот осечка "фармацевтов" могла вернуть "рекордмайстера" в чемпионскую гонку. Так или иначе, подопечные Хаби Алонсо в домашней игре с Майнцем не имели права даже на ничью.

Хаби Алонсо сомневается насчет работы в Баварии – наставник лидера Бундеслиги имеет два варианта развития карьеры

Леверкузен понимал, что стоит на кону, поэтому открыл счет уже на 3-й минуте. Героем стал Джака, который отметился шедевральным выстрелом из-за пределов штрафной. Гранит еще и напугал свой медицинский штаб, начав хромать – впрочем, это был только элемент остроумного празднования гола.

Вот только в дальнейшем дела шли не так весело. Майнц отыгрался же через 5 минут в результате подачи со стандарта на правый угол вратарской. Видмер оттуда сбросил мяч на Кора, а тот вколотил сферу в сетку. 1:1! И все бы ничего, если бы этот счет не продержался до середины второго тайма. Да и сама игра Леверкузена не впечатляла на фоне боевитых "карнавальщиков".

Сторонники Байера уже начали нервничать, однако на 68-й минуте хозяева таки забили во второй раз. "Фармацевтам" откровенно повезло – Андрих нанес удар метров с 30-ти по центру, точно в руки голкиперу. Вот только голкипер не смог удержать шар в руках. 2:1!

Майнц пытался отыграться и даже имел шансы, хотя с 80-й минуты играл в меньшинстве. Не получилось. Подопечные Хаби Алонсо удержали победу и превзошли вечный рекорд Баварии, выдав 33-матчевую беспроигрышную серию в Бундеслиге. Что наиболее важно, они оторвались от Мюнхена на 11 очков – но тур только начался.

Десять украинских талантов, которые удивят мир: шанс Хаби Алонсо, респект Ульфа Кирстена, прототипы Судакова и Довбыка