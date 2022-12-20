ФИФА выплачивает клубам компенсацию за участие игроков в международных соревнованиях. Клубы получат за каждого своего игрока 10 000 долларов США за каждый день пребывания футболистов в своих национальных сборных, включая время на подготовку.

Барселона получит от ФИФА деньги за выступления Месси на ЧМ-2022

Как информирует Kicker, франкфуртский Айнтрахт планирует получить от ФИФА около 170 000 евро за резервного вратаря сборной Германии Кевина Траппа и 116 000 евро за форварда сборной Франции Рандаля Коло Муани, который отметился в финале результативным действием – заработал пенальти при счёте 0:2.

Сообщается, что причина такого неравномерного распределения средств заключается в политике ФИФА: организация выплачивает деньги не только тем клубам, за которые тот или иной игрок выступает сейчас, но и предыдущим клубам. Коло Муани перешел в Айнтрахт из Нанта прошлым летом, поэтому Нант может претендовать на две трети общей суммы.

Манчестер Сити, Барселона и Бавария – лидеры по выплатам компенсации от ФИФА за участие игроков в ЧМ-2022