ФІФА виплачує клубам компенсацію за участь гравців у міжнародних змаганнях. Клуби отримають за кожного свого гравця 10 000 доларів США за кожен день перебування футболістів у своїх національних збірних, включаючи час на підготовку.

Барселона отримає від ФІФА гроші за виступ Мессі на ЧС-2022

Як інформує Kicker, франкфуртський Айнтрахт планує отримати від ФІФА близько 170 000 євро за резервного воротаря збірної Німеччини Кевіна Траппа і 116 000 євро за форварда збірної Франції Рандаля Коло Муані, який відзначився у фіналі результативною дією – заробив пенальті за рахунку 0:2.

Повідомляється, що причина такого нерівномірного розподілу коштів полягає у політиці ФІФА: організація виплачує гроші не лише тим клубам, за які той чи інший гравець виступає зараз, а й попереднім клубам. Коло Муані перейшов до Айнтрахта з Нанта минулого літа, тому Нант може претендувати на дві третини загальної суми.

Манчестер Сіті, Барселона та Баварія – лідери з виплат компенсації від ФІФА за участь гравців у ЧС-2022