Несмотря на то, что аргентинский форвард уже второй сезон выступает за ПСЖ.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на клубном уровне защищает цвета ПСЖ уже второй сезон подряд. Но, несмотря на это, Барселона всё равно получит от ФИФА компенсацию за выступления аргентинца на чемпионате мира в Катаре, информирует Mundo Deportivo.

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Сообщается, что ФИФА заплатит за игроков не только их действующим клубам, но и тем клубам, цвета которых эти футболисты защищали в последних трёх сезонах. А в сезоне 2020/21 Месси выступал ещё в составе Барселоны.

Таким образом, ФИФА заплатит Барсе за выступления Месси на ЧМ-2022 117 216 евро.

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