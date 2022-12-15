ФИФА заплатит Манчестер Сити 5,36 миллионов евро за участие игроков команды в ЧМ-2022.

Игроки подписывают контракты с клубами, и поэтому клубы не очень довольны, когда их "активы" участвуют в международных матчах. Поэтому ФИФА разработала систему выплат, компенсирующих клубам риски, связанные с усталостью и травмами игроков.

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Как информирует SID, самые большие суммы компенсации за участие своих игроков в ЧМ-2022 от ФИФА получат Манчестер Сити, Барселона и Бавария. Английский клуб заработал 5,36 миллионов евро, Барселона – 5,34 млн. евро, а Бавария – 4,97 млн. евро.

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