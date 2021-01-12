Форвард Реала Лука Йович в ближайшее время вернется в Бундеслигу. Айнтрахт подпишет его на правах аренды.

Серб уже совсем скоро снова станет игроком Айнтрахта. Спортивный директор клуба Фреди Бобич подтвердил факт переговоров относительно трансфера из Реала.

Дракслеру предсказывают переход в Арсенал – будущее хавбека ПСЖ зависит от Озила

"Лука Йович в шаге от перехода к нам на правах аренды до конца сезона. Нам все еще нужно согласовать несколько деталей – медосмотр, например. Если все будет хорошо, то он вернется в Айнтрахт", – приводит слова Бобича официальный Twitter клуба.

Напомним, с Айнтрахтом 23-летний форвард хорошо знаком, ведь выступал за команду два сезона перед переездом на Бернабеу. Тогда Реал выложил за него 60 млн евро. В текущем сезоне в Йовича мало игрового времени – около 200 минут во всех турнирах.

К слову, "орлы" идут на 9 строчке, но только 2 пункта разделяют их от зоны еврокубков.

Почеттіно за крок від першого трофею, шанс МЮ на лідерство в АПЛ, старт Реала і Барси в Суперкубку – топ-матчі мідвіку