"Канониры" рассматривают Дракслера желанным трансфером зимой, сообщает 90min. Микель Артета ищет креативного футболиста в полузащиту, а немец якобы подходит специалисту.

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Арсенал попытается подписать Юлиана уже зимой. Парижский клуб не будет помехой трансфера, ведь он не является игроком основы. Правда, будущее Дракслера зависит не только от столичного гранда, но и от Месута Озила. Лондонцы не хотят платить ему 350 тысяч фунтов в неделю, а в случае успешных переговоров с Фенербахче у них появятся средства на трансфер хавбека ПСЖ.

К слову, в текущем сезоне 27-летний Дракслер провел за парижан 11 неполных матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает немца в 20 млн евро.

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