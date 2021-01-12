"Футбол 24" виділяє найцікавіші баталії найближчих днів на європейських полях. Реал і Барселона спробують організувати Ель Класіко в Суперкубку Іспанії, а Маурісіо Почеттіно близький до першої нагороди в кар'єрі тренера. Це та інше – в анонсі головних матчів, які варті нашої уваги.

Бернлі – Манчестер Юнайтед

12 січня, 22:15. Бернлі, Терф Мур.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: "червоні" дияволи вперше за тривалий час можуть очолити турнірну таблицю Прем'єр-ліги. У перенесеному матчі 1 туру МЮ гостюватиме в Бернлі, який бореться за виживання в елітному дивізіоні. Навіть нічия на Терф Мур виведе команду Сульшера на перше місце чемпіонату – зараз у манкуніанців однакова кількість очок з Ліверпулем, але гірша різниця голів. Цікаво, що вже 17 січня Манчестер Юнайтед поїде на Енфілд в гості до підопічних Юргена Клоппа. Відповідно, МЮ отримав розкішний шанс підійти до принципового поєдинку в статусі лідера АПЛ.

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Манкуніанці востаннє програвали в чемпіонаті ще 1 листопада, а з останніх 5-ти поєдинків виграли 4. Бернлі, як для борця за виживання, теж перебуває в хорошій формі – 10 очок із 15-ти можливих. Друга найкраща (33 голи) атака Прем'єр-ліги проти другої найгіршої (9). Схоже, основним завданням Бернлі буде втримати свої ворота "сухими". Саме захист є найкращою ланкою команди Шона Дайча – лише 20 пропущених м'ячів (у МЮ 24). Цікаво, що після повернення в АПЛ у 2014 році "кларетові" ще не забивали МЮ в домашніх матчах (одна нульова нічия та 4 поразки). Натомість рік тому Бернлі обіграв Юнайтед на Олд Траффорд з рахунком 2:0.

Відмінну форму набрав Бруну Фернандеш. Лідер "червоних дияволів" не йде з поля без результативної дії вже 4 поєдинки поспіль, і явно націлений на продовження вдалої особистої серії. Натомість під питанням вихід на поле Поля Погба та Еріка Байї, які у понеділок не провели повноцінне тренування з командою через пошкодження. Щоправда, для Уле Гуннара Сульшера є й хороші новини – повернення Едінсона Кавані після триматчевої дискваліфікації. Травмовані Віктор Ліндельоф та Люк Шоу теж готові допомогти команді.

Прогноз "Футбол 24": 0:1.

Атлетіко – Севілья

12 січня, 22:30. Мадрид, Ванда Метрополітано

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Атлетіко отримав шанс відірватися від Реала та Барселони в турнірній таблиці Ла Ліги. У 15-ти зіграних матчах Прімери команда Дієго Сімеоне лише тричі втратила очки, та лідирує навіть з урахуванням наявності трьох поєдинків у запасі. На вихідних "матрацники" так і не зіграли з Атлетіком – баски не змогли приземлитися в Мадриді через аномальний для Іспанії снігопад. Щоправда, це не завадило Атлетіко втримати пальму першості в Прімері. Сенсаційна нічия Реала з Осасуною зберегла для "кольчонерос" першу сходинку Ла Ліги, а перемога над Севільєю в перенесеному матчі першого туру дозволить підопічним Сімеоне відірватися від Реала на 4 пункти, а від Барси – на 7. І це з урахуванням більшої кількості зіграних матчів у конкурентів!

Втім, Севілья навряд чи погодиться на такий розвиток подій. Андалусійці за втраченими очками випереджають навіть Барселону. Дві перемоги у двох відкладених поєдинках принесуть підопічним Лопетегі місце в зоні Ліги чемпіонів, тому нервіонці у поєдинку з лідером чемпіонату теж мають за що боротися. До слова, нещодавно Севілья продовжила контракт з головним тренером, який працює в клубі з літа 2019 року. Протистояння з Атлетіко стане першим поєдинком для Лопетегі після підписання нової угоди – безумовно, що наставник захоче довести керівництву клубу правильність такого рішення.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Манчестер Сіті – Брайтон

13 січня, 20:00. Манчестер, Етіхад

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: команда Хосепа Гвардіоли спробує здобути чергову перемогу в протистоянні з претендентом на виліт. В середині грудня "містяни" двічі поспіль втратили очки, після чого настала 6-матчева переможна серія (3 поєдинки в АПЛ, 2 – в Кубку ліги та 1 – Кубку Англії). Брайтон, який приїде в гості на Етіхад, має жахливу статистику проти Манчестер Сіті. Після повернення команди в Прем'єр-лігу "чайки" програли "містянам" усі 7 матчів, в яких забили лише 2 м'ячі.

Ман Сіті підходить до поєдинку 18-го туру АПЛ в статусі безумовного фаворита зустрічі. Тим більше, з урахуванням посередньої форми Брайтона – 4 очки в останніх 5-ти поєдинках, але тільки дві звитяги в чемпіонаті, остання з яких датована ще 21 листопада. Протягом останнього місяця команда Гвардіоли обіграла Челсі, Арсенал та Манчестер Юнайтед, а ще розписала нічию з тими ж "червоними дияволами". Відповідно, дуель з Брайтоном не мала б стати для віце-чемпіона великим випробуванням.

Кілька днів тому "містяни" без проблем розібралися з Бірмінгемом у Кубку Англії, забивши 3 голи вже за стартові 33 хвилини гри. Олександр Зінченко залишився в резерві та не вийшов на поле, натомість Бенжамен Менді відіграв весь поєдинок. Останнім часом український універсал почав отримувати більше ігрового часу від Пепа Гвардіоли, який у Кубку все ж довірив позицію лівого захисника французькому оборонцю. Чи ризикне іспанець випустити Зінченка на його третій поєдинок у поточній АПЛ, чи продовжить ставити на Менді? Дізнаємося у середу ввечері.

Прогноз "Футбол 24": 2:0.

ПСЖ – Марсель

13 січня, 22:00. Ланс, стад Боллар-Делеліс.

Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Маурісіо Почеттіно може виграти перший трофей у тренерській кар'єрі вже в третьому матчі на посаді наставника ПСЖ. У поєдинку за Суперкубок Франції парижани протистоятимуть Марселю, який останнім часом дещо здав. Провансальці під керівництвом Андре Віллаша-Боаша деякий час були навіть тіньовим лідером Ліги 1, але лише одна перемога в останніх 5-ти матчах відкинула Марсель на 5-ту сходинку турнірної таблиці.

ПСЖ і Марсель вже зустрічалися в третьому турі чемпіонату. Тоді провансальці мінімально виграли, але матч ознаменувався скандалом та масовою сутичкою, за підсумками якої одразу 5 футболістів отримали червоні картки. Сутичку спровокував Неймар, який теж був вилучений. Втім, у середу бразилець не зіграє, адже ще не залікував пошкодження, через яке перебуває в лазареті вже близько місяця.

Букмекери вважають ПСЖ явним фаворитом матчу за Суперкубок навіть попри численні кадрові втрати – окрім Неймара, не зіграють хворі Дагба, Керер та Рафінья, а також травмовані Бернат і Паредес. Цікаво, чи не пошкодують у Парижі про звільнення Томаса Тухеля, якщо Почеттіно програє перший трофей сезону?

Прогноз "Футбол 24": 1:0.

Реал Сосьєдад – Барселона

13 січня, 22:00. Кордоба, Нуево Архангел.

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: другий рік поспіль Суперкубок Іспанії розігрується у форматі "фіналу чотирьох". Першого фіналіста визначать Реал Сосьєдад і Барселона, які в середині грудня вже зустрічалися на Камп Ноу. Тоді саме баски забили першими, але голи Жорді Альби та Френкі де Йонга принесли "синьо-гранатовим" непросту перемогу з рахунком 2:1. У турнірній таблиці Прімери Сосьєдад і Барсу розділяють лише 4 очки, тому віддавати каталонцям легку путівку до фіналу не варто в жодному разі. Передусім, саме через басків, які у поточному сезоні приємно дивують – певний час підопічні Альгуасіля навіть лідирували в чемпіонаті.

Рональд Куман може наблизитися до свого першого трофею в статусі головного тренера Барселони. Рік тому поразка від Атлетіко у півфіналі Суперкубка коштувала посади Ернесто Вальверде, але, будемо відвертими, шансів на повторення тієї історії вкрай мало. Навіть у випадку вильоту з турніру ще до фіналу тренеру "кулес" нічого не загрожує – тим більше, що вся увага в Каталонії зараз прикута до виборів президента клубу, до яких залишилося менше двох тижнів.

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У Барселони одна свіжа втрата – Араухо травмувався в останньому матчі Ла Ліги проти Гранади, але центрбек все ж потрапив у заявку та зберігає шанси вийти на поле. Коутінью, Фаті, Роберто та Піке перебувають у лазареті вже тривалий час. Натомість у Сосьєдада ціла низка гравців віднолюється від пошкоджень, а головна втрата басків – безумовно, Давід Сілва. Чемпіон світу та Європи полетів разом з партнерами у Кордобу, але питання щодо його участі в півфіналі залишається відкритим.

Прогноз "Футбол 24": 1:2.

Реал Мадрид – Атлетік

14 січня, 22:00. Малага, Росаледа.

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: столичний гранд проти непоступливих басків із Більбао. Реал та Атлетік визначать другого фіналіста Суперкубка Іспанії. У грудні команди вже зустрічалися в рамках чемпіонату – тоді ветеран Рауль Гарсія підвів свою команду, отримавши червону картку вже в дебюті гри. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь мадридців.

Команда Зідана підходить до півфіналу на другому місці Прімери та з 9-матчевою переможною серією в усіх турнірах. Останньою командою, яка перемагала Реал, був донецький Шахтар. Як відомо, 1 грудня "гірники" здолали "вершкових" у п'ятому турі Ліги чемпіонів, після чого Королівський клуб не знав гіркоти поразок. У Атлетіка гірші справи – дві поразки в останніх п'яти матчах та лише 12 позиція чемпіонату.

Андрій Лунін теж готується до півфіналу Кубка Іспанії – на відміну від травмованих Луки Йовіча та Дані Карвахаля. Щоправда, шансів на те, що український кіпер отримає шанс від Зідана, не так і багато. Вочевидь, місце у воротах Реала традиційно займе Тібо Куртуа, а Лунін вийде вже у матчі Кубка Іспанії проти Алькояно, який відбудеться вже наступного тижня. Поки ж українець може виграти перший трофей у клубній кар'єрі – до заповітної нагороди лише 2 матчі.

Прогноз "Футбол 24": 2:0.

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