Серб вже зовсім скоро знову стане гравцем Айнтрахта. Спортивний директор клубу Фреді Бобіч підтвердив факт перемовин щодо трансферу з Реала.

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"Лука Йовіч за крок від переходу до нас на правах оренди до завершення сезону. Нам все ще треба узгодити кілька деталей – медогляд, наприклад. Якщо все буде гаразд, то він повернеться в Айнтрахт", – наводить слова Бобіча офіційний Twitter клубу.

Нагадаємо, з Айнтрахтом 23-річний форвард добре знайомий, адже виступав за команду два сезони перед переїздом на Бернабеу. Тоді Реал виклав за нього 60 млн євро. В поточному сезоні в Йовіча обмаль ігрового часу – близько 200 хвилин у всіх турнірах.

До слова, "орли" наразі йдуть дев'ятими, але лише 2 пункти розділяють їх від зони єврокубків.

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