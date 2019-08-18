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Айнтрахт одержал минимальную победу над Хоффенхаймом: 1-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

18:29 6 Читати українською
Айнтрахт одержал минимальную победу над Хоффенхаймом: 1-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья
Айнтрахт – Хоффенхайм – 1:0

В рамках дебютного тура нового сезона чемпионата Германии Хоффенхайм потерпел выездное поражение во Франкфурте (1:0).

Чемпионат Германии 2019/20, 1-й тур

Айнтрахт – Хоффенхайм – 1:0

Голы: Хинтерэггер, 1

Унион – РБ Лейпциг – начало в 19:00

Воскресную программу открывал поединок во Франкфурте, где местный Айнтрахт принимал Хоффенхайм. Счёт во встрече был открыт уже на 34-й секунде после розыгрыша углового: Костич навесил с левого фланга, а Хинтерэггер замкнул ударом с левой – 1:0. Хоффенхайм конце первого тайма также забил после корнера, который выстрелом из края штрафной завершил Гайгер, однако гол отменили из-за положения вне игры.

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Во втором тайме команды поочередно владели инициативой и создали ряд неплохих моментов, однако в целом остроты было мало. Уже к компенсированное время Бельфодиль вырвался один на один и отправил мяч в сетку, но гол Хоффенхайма снова был отменён из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Айнтрахта.

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