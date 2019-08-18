Коутиньо играть под культовым номером в Баварии – информацию случайно обнародовал технический спонсор клуба

Полузащитник Филиппе Коутиньо определился с игровым номером в Баварии.

Филиппе Коутиньо прибыл в Мюнхен для прохождения медобследования и уже определился с игровым номером в Баварии, сообщает MundoDeportivo.

Коутиньо прибыл в Мюнхен на медобследование

Технический спонсор мюнхенцев Adidas поспешно поздравил немецкий клуб с подписанием звездного бразильца, обнародовав и его будущий игровой номер – 10. Позже этот пост в Instagram был удален.

Напомним, Бавария договорилась об аренде звездного полузащитника Барселоны. За год аренды мюнхенцы заплатят "сине-гранатовым" 20 млн евро. Опция выкупа Коутиньо из каталонского клуба обойдется Баварии еще в 120 млн евро.

Баварія нарешті програє чемпіонство? Хто з молодих тренерів проб'ється в єврокубки? Головні інтриги Бундесліги-2019/20