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Коутиньо играть под культовым номером в Баварии – информацию случайно обнародовал технический спонсор клуба

15:09 93 Читати українською
Коутиньо играть под культовым номером в Баварии – информацию случайно обнародовал технический спонсор клуба
Филиппе Коутиньо / Reuters

Полузащитник Филиппе Коутиньо определился с игровым номером в Баварии.

Филиппе Коутиньо прибыл в Мюнхен для прохождения медобследования и уже определился с игровым номером в Баварии, сообщает MundoDeportivo.

Коутиньо прибыл в Мюнхен на медобследование

Технический спонсор мюнхенцев Adidas поспешно поздравил немецкий клуб с подписанием звездного бразильца, обнародовав и его будущий игровой номер – 10. Позже этот пост в Instagram был удален.

Напомним, Бавария договорилась об аренде звездного полузащитника Барселоны. За год аренды мюнхенцы заплатят "сине-гранатовым" 20 млн евро. Опция выкупа Коутиньо из каталонского клуба обойдется Баварии еще в 120 млн евро.

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