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Айнтрахт здобув мінімальну перемогу над Хоффенхаймом: 1-й тур Бундесліги, матчі неділі

18:26 41 Читать на русском
Айнтрахт здобув мінімальну перемогу над Хоффенхаймом: 1-й тур Бундесліги, матчі неділі
Айнтрахт – Хоффенхайм – 1:0

В рамках дебютного туру нового сезону чемпіонату Німеччини Хоффенхайм зазнав виїзної поразки у Франкфурті (1:0).

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 1-й тур

Айнтрахт – Хоффенхайм – 1:0

Голи: Хінтереґґер, 1

Уніон – РБ Лейпциг – початок о 19:00

Недільну програму відкривав поєдинок у Франкфурті, де місцевий Айнтрахт приймав Хоффенхайм. Рахунок у зустрічі було відкрито вже на 34-й секунді після розіграшу кутового: Костіч навісив з лівого флангу, а Хінтереґґер замкнув ударом з лівої – 1:0. Хоффенхайм наприкінці першого тайму також забив після корнера, який пострілом з краю штрафного завершив Гайгер, однак гол скасували через положення поза грою.

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В другому таймі команди почергово володіли ініціативою та створили ряд непоганих моментів, однак загалом гостроти було мало. Вже к компенсований час Бельфоділ вирвався віч-на-віч та відправив м'яч у сітку, але гол Хоффенхайма знову було скасовано через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Айнтрахта.

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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Хоффенхайм Хоффенхайм Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Уніон Берлін Уніон Берлін
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