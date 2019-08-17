Боруссия Д начала чемпионат с избиения Аугсбурга, Вердер дома проиграл Фортуне: Бундеслига, 1 тур, матчи субботы

В разгаре первый тур немецкой Бундеслиги, в котором Байер вырвал победу над Падерборном, а Вольфсбург одолел Кельн.

Германия. Бундеслига, 1 тур

Боруссия Д – Аугсбург – 5:1

Голы: Алькасер, 3, 59, Санчо, 51, Ройс, 57, Брандт, 82 – Нидерлехнер, 1

Байер – Падерборн – 3:2

Голы: Бейли, 10, Хаверц, 19, Фолланд, 69 – Михель, 15, Мамба, 25

Вердер – Фортуна – 1:3

Голы: Эггештайн, 47 – Хеннингс, 36, Караман, 52, Айхан, 64

Вольфсбург – Кельн – 2:1

Голы: Арнольд, 16, Вегхорст, 60 – Терроде, 90+1

Фрайбург – Майнц – 3:0

Голы: Хелер, 81, Шмид, 84, Вальдшмидт, 86 (пен)

Дортмундская Боруссия прекрасно начала чемпионат, разгромив дома Аугсбург. "Шмели" пропустили уже на первой минуте, но сразу сравняли счет – гол организовали Санчо, Ройс и Алькасер. Именно это трио решило судьбу встречи на старте второго тайма.

Джейдон результативно замкнул прострел Витселя, затем Пако воспользовался ошибкой голкипера и вывел на удар Ройса, а еще через 2 минуты Санчо на дриблинге залетел в штрафную соперника и ассистировал Алькасеру. В конце матча дебютный гол за BVB на Вестфаленштадионе забил и Брандт.

Яркое начало от Дортмунда – Боруссия с первого тура закрепилась на вершине турнирной таблицы и оторвалась от Баварии на 2 очка.

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Леверкузенский Байер заставил изрядно понервничать зрителей Бай-Арены. В первом тайме хозяева обменялись двумя голами с новичком дивизиона Падерборном – команда Петера Боса допустила ужасные ошибки. После перерыва Байер вырвал победу благодаря классной комбинации с участием Хаверца, Вендела и Фолланда.

Другой новичок Бундеслиги Кельн уступил Вольфсбургу. Фундамент для "волков" роскошным дальним ударом в касание точно в "шестерку" заложил Арнольд, а закрепил преимущество Вегхорст.

Вердер неожиданно дома уступил Фортуне – на гол Эггештайна-младшего Дюссельдорф ответил своими тремя мячами. Убийственным оружием гостей стали подачи Эрика Томми.

Равный поединок Фрайбурга и Майнца катился к ничьей, но "черно-белые" под занавес матча загнали три гола в ворота Мюллера: Хелер, Шмид и Вальдшмидт с пенальти.

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