Германия, Бундеслига, 3-й тур

Айнтрахт – Кельн – 1:1

Голы: Камада, 72 – Тильманн, 82

Бохум – Бавария – начало матча в 18:30

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В первом матче дня Айнтрахт принимал Кельн. Хозяева еще не знали вкуса побед в новом сезоне, имея в послужном списке лишь одну ничью и поражение. Кельн торжествовал над Шальке и успел в прошлом туре отобрать очки у РБ Лейпциг. Обе команды начали осторожно, не очень рвавшись в атаку и все больше оглядывались на свои ворота. Как следствие, практически равный первый тайм прошел без голов.

После перерыва характер игры особо не изменился. Кельн выровнял положение по времени владения мячом, а Айнтрахт начал пристреливаться, но безрезультатно. Пока на поле не появился Камада. Даичи уже через три минуты после выхода реализовал штрафной с острого угла – пока все ждали навеса во вратарскую, японец просто закрутил сферу под перекладину.

"Козлы" через 10 минут ответили голом Тильманна, который также вышел на замену. Его мощный неожиданный удар из-за пределов штрафной долго рассматривали на предмет офсайда, но, в конце концов, засчитали. Как следствие, боевая ничья.

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