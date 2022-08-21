У неділю 3-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 3-й тур

Айнтрахт – Кельн – 1:1

Голи: Камада, 72 – Тільманн, 82

Бохум – Баварія – початок матчу о 18:30

Борусія М перемогла Герту й посунула Баварію з першого місця Бундесліги

У першому матчі дня Айнтрахт приймав Кельн. Господарі ще не знали смаку перемог у новому сезону, маючи у послужному списку лише одну нічию і поразку. Натомість Кельн тріумфував над Шальке і встиг у минулому турі відібрати очки в РБ Лейпциг. Обидві команди почали обережно, не дуже рвучись в атаку і все більше оглядались на власні ворота. Як наслідок, практично рівний перший тайм минув без голів.

По перерві характер гри особливо не змінився. Кельн вирівняв становище по часу володіння м'ячем, а Айнтрахт почав пристрілюватись, але безрезультатно. Аж поки на полі не з'явився Камада. Даїчі вже через три хвилини після виходу реалізував штрафний з гострого кута – поки всі чекали навісу у воротарський, японець просто закрутив сферу під поперечину.

"Цапи" за 10 хвилин відповіли голом Тільманна, який також вийшов на заміну. Його потужний несподіваний удар з-за меж штрафного довго розглядали на предмет офсайду але, зрештою, зарахували. Як наслідок, бойова нічия.

РБ Лейпциг сенсаційно поступився Уніону, Вердер у доданий час вирвав перемогу у Борусії Д, Хоффенхайм розгромив Байєр