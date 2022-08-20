В субботу в 3-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 3-й тур

Аугсбург – Майнц – 1:2

Голы: Демирович, 35 – Онисиво, 31, Ли, 90+3

Нереализованный пенальти: Кариколь, 60 (Майнц)

Байер – Хоффенхайм – 0:3

Голы: Баумгартнер, 9, Крамарич, 35, Рюттер, 78

Боруссия Д – Вердер – 2:3

Голы: Брандт, 45+2, Геррейро, 77 – Бьюкенен, 89, Шмидт Н., 90+3, Берк, 90+5

Вольфсбург – Шальке – 0:0

Нереализованный пенальти: Теродде, 45+3 (Шальке)

Штутгарт – Фрайбург – 0:1

Гол: Грифо, 11

Унион – РБ Лейпциг – начало матча в 19:30

Боруссия М победила Герту и сдвинула Баварию с первого места Бундеслиги

Аугсбург и Майнц обменялись голами в середине второго тайма. Сначала Онисиво получил навес из центра поля, остановил мяч плечом (что заставило арбитра воспользоваться системой VAR), обыгрался с партнером, получил пас назад, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера. Однако уже через 4 минуты "фугеры" отыгрались: Демирович получил передачу в район одиннадцатиметровой отметки и пяткой пробил в верхний угол. Вратарь в прыжке не дотянулся до мяча.

This finish was so cheeky pic.twitter.com/TkzaY1CZj0 — ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2022

После перерыва Груесо скосил Буркардта в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Кариколь пробил в правый угол, но Гикевич в прыжке спас Аугсбург от гола. Однако Майнцу все же удалось завоевать три очка – вышедший на замену Ли уже в добавленное время точным ударом принес победу "карнавальникам".

Байер на своем поле пропустил от Хоффенхайма уже на 9-й минуте. Баумгартнер из района одиннадцатиметровой отметки в окружении нескольких защитников умудрился, находясь спиной к воротам, пяткой пробросить мяч в сетку. Феноменальный гол! Впоследствии затяжная атака завершилась проходом Кабака правым флангом и навесом на дальнюю штангу. Кипер пролетел мимо мяча и Крамарич головой замкнул в сетку.

Вскоре Рюттер устроил магию на левом фланге, протянул мяч до самой линии, обыграл защитника и чудом протолкнул сферу между ног Градецки – Скову оставалось попасть в пустые ворота. Однако после просмотра VAR взятие ворот отменили, зафиксировав фол в самом начале атаки. После перерыва Рюттер наконец-то реализовал один из своих момент, принеся Хоффе вторую победу в сезоне и опустив Байер на последнюю строчку.

Боруссия Д сумела пробить Вердер уже в добавленное к первому тайму время – Бранд сместился поближе к центру и с линии штрафной мощным ударом положил мяч в угол ворот. Хотя бременцы до перерыва выглядели немного острее и опаснее. После перерыва Геррейро дальним ударом удвоил преимущество "шмелей".

За минуту до истечения основного времени Бьюкенен красивым ударом под перекладину сократил счет. А на третьей добавленной Никлас Шмидт отозвался на навес в штрафную и головой замкнул в угол, восстановив статус-кво. Однако это был еще не конец. На 95-й минуте Берк прорвался к воротам и под давлением защитника буквально прошил голкипера Боруссии, вырвав невероятно драматическую победу.

Довольно скучные 45 минут поединка между Вольфсбургом и Шальке были ознаменованы феерической концовкой первого тайма. Уже в добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота "волков". Теродде не сумел перехитрить Кастелса, угадавшего направление полета мяча и в падении забравшего сферу. Однако судье показалось, что Кун в момент удара вышел слишком далеко из ворот и стандарт пришлось перебить. Все тот же Теродде бесхитростно пробил в тот же угол. Все тот же Кастелс в прыжке снова нейтрализовал угрозу. После перерыва Гилявоги вывел хозяев вперед, но неумолимый VAR зафиксировал офсайд.

Фрайбург вышел вперед в матче со Штутгартом на 11-й минуте. К голу привела детская ошибка защитников, которые забыли о Грифо, который караулил на дальней штанге и позволили ему беспрепятственно замкнуть мяч в сетку. Этот гол стал единственным в матче.

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