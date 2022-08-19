Герта неудачно начала сезон, проиграв Униону и расписав ничью с Айнтрахтом, поэтому в выездном матче против гладбахской Борусии подопечным Сандро Шварца требовалась только победа. "Жеребцы", в свою очередь, могли возглавить турнирную таблицу Бундеслиги – пусть и на сутки. Но для этого требовалось победить.

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В первом тайме берлинцы выглядели несколько активнее, нанеся несколько неплохих ударов с пределов штрафной уже в первые 15 минут. В частности рядом с каркасом ворот прошли выстрелы Тусара, Эджуке и Люкебакио. Хозяева же свой первый момент провели на 17-й минуте, когда Тюрам пробивал с линии вратарской после углового – голкипер спас гостей.

В середине тайма игра выровнялась. До перерыва ярких эпизодов уже не возникало, однако болельщики увидели гол. Его забила Боруссия – это Плеа реализовал пенальти, наказав Герту за фол Уремовича. Последний еще и получил желтую карточку. 1:0!

Второй тайм был не таким богатым на события, как первый. Один из немногих голевых моментов упустил все тот же Уремович, замкнувший подачу с углового. Мяч пролетел мимо дальней девятки ворот Зоммера.

Боруссия ничем интересным не ответила, но на помощь во второй раз пришел Уремович – на 70-й минуте он снова сфолил в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, Плеа пошел его пробивать, однако команда решила, что это сделает Хофман (чем разгневала Алассана). Йонас выстрелил в правый нижний угол – и не забил! Сейв Кристенсена.

Окрыленная неожиданным спасением Герта пошла вперед и чуть не заработала свой пенальти, однако арбитр не назначил его. Борусия же имела шанс удвоить свое преимущество на 82-й минуте в результате удара Тюрама с левого края штрафной площади. Кристенсен снова выручил берлинцев, однако спасти от поражения он не смог. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Гладбаха.

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