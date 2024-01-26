В пятницу 19-й тур чемпионата Германии открывал поединок между Айнтрахтом и Майнцом. Хозяева в последних трех турах одержали две победы и расписали ничью, в то время как безвыигрышная серия гостей тянулась долгие 7 матчей и дамокловым мечом висела на Яном Зивертом.

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Довольно ровный первый тайм прошел практически без опасных моментов. Стоит вспомнить разве что удар Кнауффа, который после обыгрыша двух защитников бил из пределов штрафной – мимо правой стойки ворот "карнавальщиков".

После перерыва "орлы" прибавили, но особых дивидендов их активность им не приносила. На 64-й минуте Нкунку мог наконец-то распаковать ворота Майнца, но мяч просвистел в считанных сантиметрах от каркаса. Через некоторое время Гетце все-таки забил – получив заброс в штрафную он пробил, голкипер руками отбил, но Марио головой направил круглого в сетку. Арбитр долго изучал эпизод на предмет офсайда, однако все же гол засчитал. Игра до финального свистка была "на тоненького", но хозяева выстояли и добыли важные три очка.

Победа оставила Айнтрахт на шестой строчке, однако позволила приблизиться к Боруссии Д на расстояние 2 пунктов. Майнц с 11-ю баллами шестнадцатый.

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