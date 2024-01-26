Жирона, несмотря на статус фаворита, сенсационно вылетела из розыгрыша Кубка Испании, уступив на стадии 1/4 финала Мальорке. Команда Мичела Санчеса, которая продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, уже в первом тайме "горела" со счетом 0:3.

К финалу поединка каталонцам удалось сократить отставание до минимума, но даже несмотря на наличие на поле сразу двух форвардов (к Стуани присоединился Артем Довбик), перевести игру в овертайм так и не удалось. В итоге Жирона уступила со счетом 2:3 и покинула Кубок Короля, так и не воплотив мечту впервые в истории побывать в полуфинале соревнований. О причинах неожиданного фиаско команды украинцев и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании – Артем отдал ассист, Жирона сенсационно провалилась в шаге от мечты