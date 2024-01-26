У п'ятницю 19-й тур чемпіонату Німеччини відкривав поєдинок між Айнтрахтом і Майнцом. Господарі в останніх трьох турах здобули дві перемоги і розписали нічию, в той час як безвиграшна серія гостей тягнулась довгі 7 матчів і дамокловим мечем висіла на Яном Зівертом.

Тренер клубу Бундесліги заробив тривалу дискваліфікацію – він дав ляпаса Сане

Доволі рівний перший тайм минув практично без небезпечних моментів. Варто згадати хіба що удар Кнауффа, який після обіграшу двох захисників бив з меж штрафного – повз праву стійку воріт "карнавальників".

По перерві "орли" додали, але особливих дивідендів їхня активність їм не приносила. На 64-й хвилині Нкунку міг нарешті розпакувати ворота Майнца та м'яч просвистів у лічених сантиметрах від каркасу. За трохи Гьотце таки забив – отримавши закидання у штрафний він пробив, голкіпер руками відбив, але Маріо головою скерував круглого у сітку. Арбітр довго вивчав епізод на предмет офсайду, однак все ж гол зарахував. Гра до фінального свистка була "на тоненького", але господарі вистояли і здобули важливі три очки.

Перемога залишила Айнтрахт на шостій сходинці, однак дозволила наблизитись до Борусії Д на відстань 2 пунктів. Майнц з 11-ма балами шістнадцятий.

"Потрапив у пастку": Циганков з найнижчою оцінкою в сезоні, а Довбик лякає своєю присутністю – іспанські ЗМІ