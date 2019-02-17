toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Айнтрахт – Шахтер: капитан немцев Фернандес может пропустить матч

19:55 29 Читати українською
Айнтрахт – Шахтер: капитан немцев Фернандес может пропустить матч
Желсон Фернандес / соцсети

Капитан Айнтрахта Желсон Фернандес может не сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера из-за травмы.

Айнтрахт в матче 22 тура Бундеслиги расписал мировую с Боруссией М (1:1). Во время матча команда из Франкфурта потеряла своего капитана Желсона Фернандеса.

"Безумие в День Валентина": немецкие СМИ опасаются ничьей в матче Шахтер – Айнтрахт, вспоминая ужасы 2014-го

Швейцарец получил травму в одном из эпизодов и был вынужден покинуть поле на 78-й минуте встречи, его заменил Джетро Виллемс. Сейчас характер травмы неизвестен.

Однако, 32-летний хавбек рискует не сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера, который состоится 21 февраля в 20:00 по киевскому времени.

Германия22 турКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Менхенгладбах: Воскресенье 17 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
1 : 1
Боруссия Менхенгладбах
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Желсон Фернандес Желсон Фернандес Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
58
мин
Наполи
21:30
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук