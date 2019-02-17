Айнтрахт – Шахтер: капитан немцев Фернандес может пропустить матч

Капитан Айнтрахта Желсон Фернандес может не сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера из-за травмы.

Айнтрахт в матче 22 тура Бундеслиги расписал мировую с Боруссией М (1:1). Во время матча команда из Франкфурта потеряла своего капитана Желсона Фернандеса.

"Безумие в День Валентина": немецкие СМИ опасаются ничьей в матче Шахтер – Айнтрахт, вспоминая ужасы 2014-го

Швейцарец получил травму в одном из эпизодов и был вынужден покинуть поле на 78-й минуте встречи, его заменил Джетро Виллемс. Сейчас характер травмы неизвестен.

Однако, 32-летний хавбек рискует не сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера, который состоится 21 февраля в 20:00 по киевскому времени.