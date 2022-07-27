Следующим громким переходом между амстердамцами и МЮ может стать правый вингер Антони, сообщает журналист Марк Вервей.

Манчестер Юнайтед официально представил новичка за 67 млн евро

Этим летом Аякс уже успел продать "красным дьяволам" Лисандро Мартинеса за 67 млн ​​евро, что выглядело переплатой. Ценник Антони еще больше. Если раньше 22-летнего бразильца могли отпустить за 80 млн евро, то сейчас чемпионы Нидерландов ждут все 100 млн вместе с бонусами. Аякс уже продал многих лидеров в нынешнее окно, потому спешить в переговорах не будет.

Добавим, что в прошлом сезоне Антони провел 32 матча, в которых отличился 12 голами и 10 ассистами. Сам вингер якобы стремится переехать к Тен Хагу на Олд Траффорд, несмотря на отсутствие у Манчестер Юнайтед Лиги чемпионов.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий