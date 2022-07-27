Аякс має намір добряче нажитись на тязі Еріка Тен Хага до своїх колишніх гравців.

Наступним гучним переходом між амстердамцями і МЮ може стати правий вінгер Антоні, інформує журналіст Марк Вервей.

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Цього літа Аякс вже встиг продати "червоним дияволам" Лісандро Мартінеса за 67 млн євро, що виглядало переплатою. Цінник Антоні ще більший. Якщо раніше 22-річного бразильця могли відпустити за 80 млн євро, то зараз чемпіони Нідерландів чекають всі 100 млн разом з бонусами. Аякс вже продав багатьох лідерів у нинішнє вікно, тому поспішати у переговорах не буде.

Додамо, що в минулому сезоні Антоні провів 32 матчі, в яких відзначився 12 голами та 10 асистами. Сам вінгер нібито прагне переїхати до Тен Хага на Олд Траффорд, попри відсутність у Манчестер Юнайтед Ліги чемпіонів.

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