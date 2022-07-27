Аргентинець завершив усі формальні процедури і підписав контракт на 5 років з можливістю продовження ще на один, інформує офіційний сайт "червоних дияволів".

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Манчестер Юнайтед і Аякс узгодили трансфер 10 днів тому. Сума переходу склала 67 мільйонів євро, з яких 57 амстердамці отримають відразу, а ще 10 зароблять у вигляді бонусів. Таким чином Мартінес стає 6 найдорожчим гравцем в історії МЮ (після Погба, Магуайра, Санчо, Лукаку та Ді Марії).

3 роки тому Аякс придбав універсального захисника за 7 млн євро. Мартінес провів у футболці столичного клубу 118 матчів, забив 6 м'ячів та двічі ставав чемпіоном Нідерландів. За збірну Аргентини наразі відіграв 7 матчів, зокрема, був у складі на переможній Копа Амеріка-2021.

Feel the fire.



@LisandrMartinez is ready to bring the heat to United.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2022

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