Аякс победил ПСВ и вернул себе лидерство Эредивизи – звезда амстердамцев угрожает Украине роскошными цифрами

Аякс дома минимально одолел ПСВ в центральном матче 21 тура чемпионата Нидерландов.

Эредивизи, 21 тур

Аякс – ПСВ – 1:0

Гол: Промес, 35

Хозяева устроили тотальную доминацию с первых минут матча. Аякс легко мог громить ПСВ еще до перерыва, однако Дест, ван де Беек и Бабель потеряли свои моменты. Экс-голкипер Шальке Ларс Уннершталь не раз спасал партнеров, пока за дело не взялся Промес. Лидер атак амстердамцев четко пробил в дальний угол ворот после неудачного подката защитника против ван де Беека.

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Промес отмечался результативным действием в каждом своем матче после восстановления от травмы – 2 гола и один ассист в трех поединках. Всего же на его счету 20 (15+5) очков по системе гол+пас во всех турнирах текущего сезона (в частности, 4+1 в Лиге чемпионов) – замечательная форма нападающего сборной Нидерландов, который имеет все шансы сыграть против Украины на групповом этапе Евро-2020.

Второй тайм не слишком отличался от первого. Аякс продолжал давить и так же продолжал тратить моменты. Расслабился даже Промес, позволив себе пробить точно в Уннершталя из выгодной позиции. Впрочем, ПСВ так и не смог наказать команду Тен Хага. Эйндховенцы нанесли всего 7 ударов за весь поединок, и только один из них летел в створ.

Аякс уверенно победил принципиального соперника и вернул себе единоличное лидерство в чемпионате Нидерландов – отрыв от АЗ составляет три пункта.

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