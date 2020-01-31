Блинд вернулся к тренировкам – игрок Аякса имел проблемы с сердцем

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг анонсировал возвращение Дэйли Блинда к физическим нагрузкам после серьезных проблем со здоровьем.

"Блинду был дан зеленый свет для возвращения к тренировкам. Посмотрим, насколько скоро он будет нам доступен. Сейчас сложно сказать. За Дейли постоянно следили, провели много обследований, и они показали столь хорошие результаты, что на этой неделе ему разрешили тренироваться.

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С этого момента он вернется в команду. Скоро Блинд снова сможет играть, но когда именно, трудно сказать. Мы обсудим этот вопрос с Дэйли, посмотрим на его самочувствие", – цитирует тен Хага официальный твиттер Аякса.

Напомним, Блинду стало плохо во время поединка Лиги чемпионов против Валенсии. После детального обследования врачи обнаружили воспаление сердечной мышцы, из-за чего возник риск завершении карьеры.

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