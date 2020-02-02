Аякс переміг ПСВ і повернув собі лідерство Ередивізі – зірка амстердамців погрожує Україні розкішними цифрами

Аякс вдома мінімально здолав ПСВ в центральному матчі 21 туру чемпіонату Нідерландів.

Ередивізі, 21 тур

Аякс – ПСВ – 1:0

Гол: Промес, 35

Господарі влаштували тотальну домінацію з перших хвилин матчу. Аякс легко міг громити ПСВ ще до перерви, однак Дест, ван де Беек і Бабель змарнували свої моменти. Екс-голкіпер Шальке Ларс Уннершталь не раз рятував партнерів, допоки за справу не взявся Квінсі Промес. Лідер атак амстердамців чітко пробив у дальній кут воріт після невдалого підкату захисника проти ван де Беека.

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Промес відзначався результативною дією у кожному своєму матчі після відновлення від травми – 2 голи і один асист у трьох поєдинках. Всього ж у його активі 20 (15+5) очок за системою гол+пас у всіх турнірах поточного сезону (зокрема, 4+1 у Лізі чемпіонів) – чудова форма нападника збірної Нідерландів, який має усі шанси зіграти проти України на груповому етапі Євро-2020.

Другий тайм не надто відрізнявся від першого. Аякс продовжував тиснути і так само продовжував марнувати моменти. Розслабився навіть Промес, дозволивши собі пробити точно в Уннершталя з вигідної позиції. Втім, ПСВ так і не зміг покарати команду Тен Хага. Ейндховенці завдали всього 7 ударів за весь поєдинок, і лише один з них летів у площину воріт.

Аякс впевнено переміг принципового суперника і повернув собі одноосібне лідерство у чемпіонаті Нідерландів – відрив від АЗ складає три пункти.

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