Эрик Тен Хаг решил не отдавать золотые медали Эредивизи в своем последнем сезоне с Аяксом.

Амстердамцы разбили Херенвен (5:0) и стали недосягаемыми для ПСВ за тур до финиша. "Фермеры" будут играть в квалификации ЛЧ, а Фейеноорд выступит в Лиге Европы.

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Для Аякса это 36 титул в истории и формально третий подряд. В "коронавирусном" сезоне 2019/20 Эредивизи завершилась досрочно и решила обойтись без объявления чемпиона.

Следующий чемпионат Нидерландов может быть совсем другим, ведь у нынешних лидеров будут новые тренеры – Эрик Тен Хаг едет возрождать МЮ, а Рогер Шмидт возглавит Бенфику.

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