Альфред Схрьодер, який зараз очолює Брюгге, а свого часу працював у Барселоні асистентом Рональда Кумана, стане новим тренером Аякса.

Про те, що саме 49-річний Схрьодер очолить Аякс після відходу Еріка Тен Хага в Манчестер Юнайтед, писали ще раніше. Сьогодні "аяксиди" оголосили про призначення поки що чинного наставника Брюгге новим тренером команди.

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Контракт набере чинності влітку і буде розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон, інформує офіційний сайт амстердамського клубу.

Альфред Схрьодер вже має досвід роботи в Аяксі. Він був асистентом Тен Хага з січня 2018-го по травень 2019-го. Також працював у тренерському штабі Рональда Кумана в Барселоні, очолював Хоффенхайм і Твенте. На початку цього року був призначений головним тренером Брюгге, за який виступає Едуард Соболь. Під його керівництвом команда близька до завоювання чемпіонства Бельгії.

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