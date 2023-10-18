Президент донецкого клуба Ринат Ахметов обсудил с Дарио Срной и Сергеем Палкиным текущие проблемы и поблагодарил хорвата за готовность возглавить команду.

"Твое сердце всегда было, есть и будет с Шахтером. Даже зная, что мы планируем назначить нового тренера, ты не испугался принять команду перед игрой с Барселоной и другими сложными матчами.

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Я уверен, что у Шахтера впереди много побед. Как уверен и в победе Украины в этой несправедливой войне. Я горжусь тем, что клуб делает для реабилитации военных и поддержки их семей. Эти программы мы обязательно будем продолжать", – цитирует Ахметова официальный сайт "горняков".

Напомним, Шахтер в понедельник, 16 октября, неожиданно отправил в отставку Патрика ван Леувена и назначил исполняющим обязанности главного тренера спортивного директора клуба Дарио Срну.

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