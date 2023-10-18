Президент донецького клубу Рінат Ахметов обговорив з Даріо Срною та Сергієм Палкіним поточні проблеми і подякував хорвату за готовність очолити команду.

"Твоє серце завжди було, є і буде із Шахтарем. Навіть знаючи, що ми плануємо призначити нового тренера, ти не злякався прийняти команду перед грою з Барселоною та іншими складними матчами.

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Я впевнений, що в Шахтаря попереду багато перемог. Як упевнений і в перемозі України в цій несправедливій війні. Я пишаюся тим, що клуб робить для реабілітації військових та підтримки їхніх сімей. Ці програми ми обов'язково продовжуватимемо", – цитує Ахметова офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар у понеділок, 16 жовтня, несподівано відправив у відставку Патріка ван Леувена і призначив виконувачем обов'язків головного тренера спортивного директора клубу Даріо Срну.

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