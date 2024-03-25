Аргентинец участвовал в товарищеском матче, посвященном 120-летию Индепендьенте, в котором он делал первые шаги в профессиональном футболе.

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Серхио Агуэро вышел в стартовом составе аргентинской команды. Впрочем, уже на 11 минуте покинул поле. Нападающий в штрафной площадке столкнулся с соперником и неудачно упал, повредив плечо. Насколько серьезной оказалась травма пока неизвестно.

Напомним, недавно появились слухи, что Агуэро может возобновить карьеру после проблем с сердцем. Главный тренер Индепендьенте Карлос Тевес готов предложить нападающему место в команде.

Серхио Агуэро пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем, которые вынудили его покинуть Барселону. Также он выступал за Атлетико и Манчестер Сити. В составе "горожан" аргентинец пять раз завоевывал титул чемпиона Англии.

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