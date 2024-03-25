Товарищеский матч

Суринам – Мартиника – 1:1

Голы: Лонвейк, 36 – Лабо, 12

Трубин составил портрет идеального голкипера для сборной Украины

Полузащитник Динамо Джастин Лонвейк, который нынче на правах аренды выступает за нидерландскую Фортуну, впервые сыграл за национальную сборную Суринама. 24-летний хавбек ранее выступал за молодежные сборные Нидерландов, однако решил сменить футбольное гражданство (Джастин родился в нидерландском Тилбурге, но имеет суринамские корни).

Дебют для игрока выдался на славу – он сумел отличиться в первом же для себя матче, сравняв счет на 36-й минуте и, таким образом, спас ничью в поединке с Мартиникой.

Напомним, 24-летний хавбек перешел в Динамо в сентябре 2022 года из датского Виборга за 1,5 млн евро. Он не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны и перешел в Андерлехт летом 2023 года. С января 2024-го – в аренде в Фортуне. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.