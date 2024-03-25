Аргентинець брав учать у товариському матчі, присвяченому 120-річчю Індепендьєнте, в якому він робив перші кроки у професональному футболі.

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Серхіо Агуеро вийшов у стартовому складі аргентинської команди. Утім, уже на 11 хвилині покинув поле. Нападник у штрафному майданчику зіткнувся з суперником і невдало впав, пошкодивши плече. Наскільки серйозною виявилася травма, наразі невідомо.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися чутки, що Агуеро може відновити кар'єру після проблем з серцем. Головний тренер Індепендьєнте Карлос Тевес готовий запропонувати нападнику місце в команді.

Серхіо Агуеро довелося завершити кар'єру через проблеми з серцем, які змусили його покинути Барселону. Також він виступав за Атлетіко та Манчестер Сіті. У складі "містян" аргентинець п'ять разів здобував титул чемпіона Англії.

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