Освоение форварда Серхио Агуэро в испанской Барселоне пока идет не по позитивному сценарию. Аргентинец получил травму.

Опытный нападающий пропустил матч за Кубок Гампера из-за повреждения, сообщает Mundo Deportivo.

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Агуэро получил травму на утренней тренировке Барсы в воскресенье. Аргентинец повредил сухожилие икроножной мышцы правой ноги и даже вынужден ходить на костылях. В зависимости от степени травмы Агуэро пропустит 2-3 недели. Поэтому экс-форвард Манчестер Сити не поможет минимум в двух стартовых турах Ла Лиги, в которых "блаугранас" встретятся с Реал Сосьедадом и Атлетиком.

Ранее стало известно, что Серхио Агуэро не собирается покидать Барселону из-за сенсационного ухода своего соотечественника Лионеля Месси.

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