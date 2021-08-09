Освоєння форварда Серхіо Агуеро в іспанській Барселоні наразі йде не за позитивним сценарієм. Аргентинець зазнав травми.

Досвідчений нападник пропустив матч за Кубок Гампера через ушкодження, повідомляє Mundo Deportivo.

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Агуеро зазнав травми на ранковому тренуванні Барси в неділю. Аргентинець ушкодив сухожилля литкового м'язу правої ноги та навіть змушений ходити на милицях. Залежно від ступіня травми Агуеро пропустить 2-3 тижні. Тож екс-форвард Манчестер Сіті не допоможе мінімум у двох стартових турах Ла Ліги, в яких "блаугранас" зустрінуться із Реал Сосьєдадом і Атлетіком.

Раніше стало відомо, що Серхіо Агуеро не збирається покидати Барселону через сенсаційний відхід свого співвітчизника Ліонеля Мессі.

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