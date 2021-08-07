Серхио Агуэро сохраняет спокойствие даже после потери возможности сыграть в одном клубе с кумом.

Новичок Барселоны спокойно готовится к сезону и не думает бежать из клуба, утверждает Marca.

Куман отреагировал на уход Месси из Барселоны

Не секрет, что Месси был одной из главных причин переезда Куна на Камп Ноу. 5 августа стало известно о сенсационном уходе Лео, и некоторые СМИ начали приписывать Агуэро мысли об уходе. Впрочем, 33-летний нападающий таки наденет футболку "блаугранас" в официальных матчах.

Напомним, аргентинец присоединился к Барселоне на правах свободного агента после 10 успешных лет в составе Манчестер Сити.

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