Уже бывший нападающий Манчестер Сити проходит медицинское обследование, по результатам которого выяснится, подпишет ли аргентинец контракт с "сине-гранатовыми".

32-летний форвард уже находится в Барселоне. Сегодня, 31 мая, Агуэро пройдет углубленное медобследование. Особое внимание будет обращено на колено, которое беспокоит аргентинца в течение последних месяцев, информирует Marca.

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Если медосмотр пройдет успешно, то кум Лионеля Месси подпишет контракт с Барселоной на правах свободного агента. После этого форвард отправится в лагерь сборной Аргентины на Копа Америка – конечно, если турнир состоится, ведь в последние часы появилась информация о возможной отмене соревнований.

Ранее планировалось, что Барса официально представит Агуэро только в июле, однако эти планы могут измениться. Точно известно, шо первым объявят о переходе Эрика Гарсии, который тоже перейдет из Манчестер Сити в качестве свободного агента. Ожидается, что это случится во вторник, 1 июня. Защитник тоже уже находится в Барселоне, а после официального представления отправится в сборную Испании.

Напомним, Агуэро выступал в Манчестер Сити 10 лет и стал 5-кратным чемпионом Англии. А вот Лига чемпионов Куну так и не покорилась – Манчестер Сити проиграл Челси в своем первом финале в истории.

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