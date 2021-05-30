В новом сезоне состав каталонцев может быть существенно изменен. Кроме приглашения новых футболистов, Барселона пытается избавиться от уже имеющихся – среди них настоящие легенды команды. Для большинства испанцы уже подыскали претендентов, утверждает AS.

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Антуан Гризманн, за которого в свое время заплатили 120 млн евро, имеет шанс вернуться на родину. ПСЖ якобы готов пригласить форварда, который вместе с Мбаппе и Неймаром должен сделать атаку парижан смертоносной.

Еще одной жертвой революции в Барсе может стать Жорди Альба. Один из лучших левых защитников континента может повторить путь Луиса Суареса. Атлетико уже сделал предложение 32-летнему игроку.

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Серхио Бускетс на правах свободного агента может перейти в мюнхенскую Баварию. Усмана Дембеле Барса позиционирует как главный актив, надеясь заработать на этом трансфере большую сумму. Каталонцы ждут предложения от богатых клубов АПЛ.

В том же направления должен отправиться Филиппе Коутиньо. Отмечается, что испанцы еще не полностью рассчитались за его переход с Ливерпулем. Поэтому Барса готова отпустить бразильца обратно в Мерсисайд, чтобы не выплачивать еще несколько десятков миллионов евро. В то же время "красным" требуется замена Вейналдуму, который вскоре станет игроком каталонцев.

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