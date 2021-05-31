Аргентина, которая внезапно должна была стать единственным хозяином Копа Америка, тоже потеряла право принять турнир вслед за Колумбией.

Проведение многострадального Копа Америка снова оказалось под вопросом. Турнир должны были сыграть еще летом 2020-го, но перенесли из-за пандемии COVID-19. Впрочем, сейчас ситуация в Южной Америке не слишком улучшилась.

Ранее Колумбия потеряла право принимать поединки Копа Америка из-за беспорядков в стране, а единственным хозяином турнира должна была стать Аргентина. Впрочем, и эта страна не сможет принять матчи континентального форума из-за массовых заражений коронавирусом. Все футбольные соревнования в Аргентине были остановлены до 30 мая, но ситуация не улучшилась. Учитывая это, CONMEBOL решил лишить Аргентину статуса хозяина соревнований. Соответствующее заявление размещено в Twitter Организации.

Сейчас руководящий футбольный орган Южной Америки экстренно изучает предложения других стран, которые могли бы принять матчи турнира. Но не исключено, что 47-я Копа Америка вообще будет отменена. Сегодня, 31 мая, состоится экстренное заседание, на котором могут принять окончательное решение.

Напомним, Копа Америка-2021 должна пройти с 13 июня по 10 июля.

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