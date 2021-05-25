32-летний аргентинец остался недоволен тем, как в последние недели в клубе проходило обсуждение насчет его нового контракта, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Athletic. Действующее соглашение Манчестер Сити с Серхио завершается уже 30 июня.

Гвардиола не смог сдержать слез после вопроса об Агуэро

Форвард считает виновным Гвардиолу в том, что не получил новое предложение от "горожан". Вместе с тем, он сожалеет о том, что не поговорил с тренером в марте, когда его судьбу уже определили на уровне руководства.

Напомним, Агуэро защищает цвета Манчестер Сити с 2011 года. Аргентинский нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды с результатом в 260 забитых мячей. По информации СМИ, летом Серхио перейдет в Барселону, где присоединится к своему куму Лионелю Месси.

Последний из могикан чемпионского Ман Сити – Агуэро завершает эру с легендарным голом и статусом второго после Месси