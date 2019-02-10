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Агуэро повторил легендарный рекорд Ширера по количеству хет-триков в АПЛ

20:08 79 Читати українською
Агуэро повторил легендарный рекорд Ширера по количеству хет-триков в АПЛ
Серхио Агуэро / фото из соцсетей

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро отметился хет-триком в матче 26-го тура чемпионата Англии против Челси.

Аргентинец сумел дважды поразить ворота Челси в первом тайме, а после перерыва забил свой третий гол в этом матче, реализовав пенальти.

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Этот хет-трик стал для Агуэро 11-м в АПЛ и по этому показателю он повторил рекорд легендарного нападающего сборной Англии Алана Ширера.

Кроме того, Серхио удалось стать лишь 5-м игроком, которые делали хет-трики в двух матчах АПЛ подряд. В прошлом туре с Арсеналом форвард Манчестер Сити тоже отличился трижды.

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Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
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Теги
Англия Серхио Агуэро Серхио Агуэро Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Алан Ширер
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