Агуэро повторил легендарный рекорд Ширера по количеству хет-триков в АПЛ

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро отметился хет-триком в матче 26-го тура чемпионата Англии против Челси.

Аргентинец сумел дважды поразить ворота Челси в первом тайме, а после перерыва забил свой третий гол в этом матче, реализовав пенальти.

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Этот хет-трик стал для Агуэро 11-м в АПЛ и по этому показателю он повторил рекорд легендарного нападающего сборной Англии Алана Ширера.

Кроме того, Серхио удалось стать лишь 5-м игроком, которые делали хет-трики в двух матчах АПЛ подряд. В прошлом туре с Арсеналом форвард Манчестер Сити тоже отличился трижды.

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