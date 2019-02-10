Манчестер Сити – Челси: лучший матч Зинченко в Англии, позорное фиаско "Саррибола", рекорды Агуэро

Манчестер Сити разбил Челси в поединке 26 тура Премьер-лиги и вернулся на первое место. Александр Зинченко отдал 2 ассиста. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

АПЛ, 26 тур

Манчестер Сити – Челси – 6:0

Голы: Стерлинг, 4, 80 Агуэро, 13, 19, 56 (пен), Гюндоган, 25

Центральный матч 26 тура АПЛ Манчестер Сити – Челси, как и онлайн-трансляция на "Футбол 24", начался в 18:00. Перед этим поединком Манчестер Сити отставал от лидера Ливерпуля на 3 очка. Челси занимал 5 позицию, уступая один пункт Манчестер Юнайтед.

Хосеп Гвардиола несколько удивил стартовым составом – наш Александр Зинченко вышел в основе на позиции левого защитника. Этот матч стал первым для украинца в ​​Премьер-лиге в 2019 году. Зато Маурицио Сарри выставил традиционные для себя 4-3-3.

Стоит отметить, что в матче первого круга Челси довольно неожиданно одолел Манчестер Сити со счетом 2:0. Победу "синим" принесли голы Н'Голо Канте и Давида Луиса. Это поражение стало первым для "горожан" в текущем чемпионате.

Манчестер Сити – Челси – 6:0 – видео голов и обзор матча

Поединок активнее начали гости. Уже на первых минутах Игуаин дважды оказывался на острие атаки, однако в первом случае защитники не дали пробить Гонсало, а через несколько секунд аргентинец не дотянулся до мяча после передачи из глубины.

А вот Сити в первой же своей атаке ответил результативно. Бернарду Силва получил мяч в штрафной Челси и прострелил на Стерлинга – помог маленький рикошет. Рахим ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот Кепы и открыл счет в матче!

На 7-й минуте неплохой рейд совершил Александр Зинченко. Украинец прорвался по левому флангу и отдал на Серхио Агуэро, у которого отобрал мяч Рюдигер. А через минуту "горожане" могли отправлять соперника в нокаут. Бернарду Силва классно прострелил на дальнюю штангу, где находился Агуэро. Как аргентинец не попал в пустые ворота – знает только он сам. Мяч после удара лучшего бомбардира в истории Сити прокатился мимо ближнего угла.

Челси ответил неубедительным ударом Азара в ближний угол. Эдерсон на всякий случай забрал мяч, хотя тот летел мимо рамки. А вот команда Гвардиолы забила во второй раз. Александр Зинченко отдал на Агуэро, а тот метров с 25-ти шикарным ударом поразил дальнюю "девятку" – невероятное взятие ворот! К слову, этот ассист стал вторым для Зинченко в текущем розыгрыше АПЛ.

Манчестер Сити – Челси: Агуэро забил невероятный гол после ассиста Зинченко

Через несколько минут Манчестер Сити решил все вопросы о победителе. Зинченко забросил мяч на Агуэро, однако защитники выбили его подальше. Впрочем, Баркли непонятно для чего головой сбросил мяч в сторону своих ворот, а там оказался Агуэро. 3:0 за первые 19 минут. Столько за это время не пропустил даже скромный Бертон. Фиаско "Саррибола". К слову, после этого в активе Агуэро стало уже 200 очков в Премьер-лиге по системе "гол + пас". Теперь бомбардир "горожан" – 10-й игрок в истории АПЛ, который достиг такого показателя.

На этом Сити не остановился. На 25-й минуте Гюндоган ударом в касание с линии штрафной вогнал мяч в дальний угол – вынимай! На Кепу и Сарри больно было смотреть. При этом счет мог быть и 5:0 – не забываем об убийственном моменте Агуэро.

Только после этого Челси несколько ожил. Эдерсон дважды забирал мяч после ударов Игуаина и Педро. На 38-й минуте тот же Гонсало пробил под перекладину – бразильский кипер исполнил чудо-сейв! 4:0 – таков итог первого тайма. Хозяева нанесли 4 удара в створ ворот Челси, все из которых стали результативными.

В перерыве Хосеп Гвардиола, такое впечатление, дал своим ребятам команду не останавливаться. В принципе, это неудивительно – вполне вероятно, что судьба чемпионства в итоге решит именно разница голов, поэтому каждый мяч имеет существенное значение.

На 51-й минуте только перекладина спасла Челси от 5-го пропущенного мяча – головой пробивал все тот же Агуэро. А за 4 минуты хозяева получили право на пенальти – Аспиликуэта сбил Стерлинга. Агуэро с "точки" оформил хет-трик. Таким образом нападающий Сити сравнялся по количеству хет-триков в АПЛ с легендарным Аланом Ширером – у обоих их по 11. Кроме того, этот гол стал для аргентинца 160-м в составе Манчестер Сити в чемпионате – это новый клубный рекорд. У Эрика Брука и Томми Джонсона осталось по 158 точных ударов.

На 65-й минуте Гвардиола несколько успокоился – вместо героя матча Агуэро на поле вышел Жезус. Через несколько минут бразилец пробил по воротам – немного неточно. Стоит отметить, что в этом эпизоде Майк Дин мог снова назначить пенальти, ведь Давид Луис откровенно толкал нападающего.

Челси мог сократить отставание после перспективного штрафного, однако Эдерсон легко забрал мяч после сильного удара Эмерсона.

На 80-й минуте Александр Зинченко отдал свой второй ассист в этом матче. Украинец получил классный пас вразрез от Давида Силвы и покатил на Стерлинга, который расстрелял Кепу. Браво, Саша! Браво, Гвардиола! Браво, Сити!

На этом "горожане" остановились. 0:6 – Челси впервые проиграл в матче АПЛ с таким счетом. До этого лондонцы лишь дважды уступали со счетом 1:5. Сарри настолько расстроился, что даже не пожал руку Гвардиоле по завершении поединка.

К слову, на последних минутах Александр Зинченко получил повреждение, однако продолжил поединок и доиграл до финального свистка.

Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 65 очков и вернул себе первое место благодаря лучшей, чем у Ливерпуля, разнице голов. При этом команда Гвардиолы сыграла на матч больше. Челси остался 5-м – 50 очков.

Зинченко провел лучший матч за Манчестер Сити в карьере

Довольно неожиданно украинец оказался в стартовом составе, учитывая то, что Гвардиола не доверял ему в матчах против куда более слабых оппонентов. Однако Александр закрыл рты скептикам – сразу два результативных действия, впервые в карьере в Англии. И пусть первая голевая передача была чисто формальной – там все решил роскошный удар Агуэро, то во втором эпизоде ​​Зинченко показал себя настоящим мастером. Открылся получил пас и классно выкатил на партнера – высший класс.

Высокий уровень игры Зинченко подтверждают оценки. Игрок сборной Украины получил от портала SofaScore высший балл среди всех защитников Манчестер Сити – 8.1. Это третий результат как в составе Манчестер Сити, так и в матче в целом.

WhoScored оценил украинца еще выше – 8.7. Также третий результат в команде. Учитывая уровень оппонента, данный матч смело можно называть лучшим в карьере Зинченко, который выглядел солидно и уверенно. Как минимум, в английском этапе карьеры. Так держать, Александр!

Очередное фиаско "Саррибола"

Поражение от Манчестер Сити стало для Челси наиболее досадным в истории АПЛ. До этого "синие" лишь дважды уступали со счетом 1:5 – в 1996 году против Ливерпуля и в 2015-м против Тоттенхэма. Да и вообще – "аристократы" впервые в своей истории пропустили в поединке Премьер-лиги 6 голов в свои ворота.

Маурицио Сарри не удивил, выставив традиционную для себя схему 4-3-3. Однако Жоржиньо, которому тренер отводит ключевую роль, опять откровенно не впечатлил. Сити полностью выиграл центр поля, что вместе с феноменальной реализацией хозяев стало залогом разгромной победы. Поединок провалили чуть ли не все игроки Челси – меньше всего вопросов разве что к Гонсало Игуаину, который считанные разы получал мяч от партнеров. И Кепа мог спасти разве что в моменте с голом Гюндогана – в ворота баска влетали практически "мертвые" мячи.

В последних 5-ти поединках чемпионата Челси проиграл трижды. После успешного старта сезона очки даются лондонцам все труднее и труднее – соперники привыкли к стилю игры подопечных Сарри, который упорно не желает что-то менять. А зря – причиной увольнения Антонио Конте назвали именно невыход в ЛЧ. При этом Антонио приводил команду к чемпионству, что в итоге не помогло ему сохранить работу.

Если так пойдет и дальше – не совсем понятно, благодаря чему Сарри планирует выводить команду из кризиса.

Агуэро ведет Манчестер Сити ко второму подряд чемпионству

Феноменальный Агуэро в этом поединке оформил хет-трик, догнав по этому показателю Алана Ширера. Также аргентинец стал рекордсменом Манчестер Сити по количеству голов в АПЛ – их теперь 160.

Ман Сити уже опережает Ливерпуль в турнирной таблице. Да, только по разнице голов, да, у мерсисайдцев есть игра в запасе, однако еще совсем недавно разрыв между соперниками составлял 7 очков в пользу Ливерпуля.

В 2019 году команда Гвардиолы демонстрирует шикарную форму, что вместе с многочисленными травмами игроков Ливерпуля делает именно "горожан", возможно, и незначительными, но все же фаворитами чемпионской гонки. Агуэро, которого еще недавно почти "списали" из команды, своей игрой подтверждает ошибочность такого решения. О впечатляющем промахе в дебюте игры все забыли – в памяти остались только чудо-гол и итоговый хет-трик.