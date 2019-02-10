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Манчестер Сити – Челси: Агуэро забил невероятный гол после ассиста Зинченко

18:29 373 Читати українською
Манчестер Сити – Челси: Агуэро забил невероятный гол после ассиста Зинченко
Серхио Агуэро / фото из соцсетей

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро отметился забитым голом в матче 26-го тура чемпионата Англии против Челси.

Агуэро получил мяч вблизи угла штрафной Челси и нанес роскошный обводящий удар в дальнюю "девятку".

Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция матча с Зинченко в стартовом составе

Отметим, что аргентинец забил после результативной передачи Александра Зинченко. Для украинца это 2-й ассист в нынешнем сезоне АПЛ.

Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити

live 70'
5 : 0
Челси
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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Манчестер Сити - Челси Главное Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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