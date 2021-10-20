Нападающий Барселоны Серхио Агуэро рассказал, почему решил играть под 19-м номером, хотя 10-ка была вакантной после ухода Месси.

"Это номер, под которым я играл на чемпионате мира среди футболистов до 20 лет. Под ним я играл и в национальной команде. У Месси был десятый номер.

Месси хочет, чтобы ПСЖ подписал Агуэро – воссоединение зависит от другой звезды

Когда Пике и другие люди из клуба стали говорить мне об этом номере, я уже попросил 19-й. Десятка хорошо подходит Ансу Фати. Он молод, у него есть талант, который должен помочь нам", – цитирует Агуэро Football Espana.

Напомним, аргентинец перебрался в Барселону летом на правах свободного агента. Он надеялся, что будет играть за каталонцев со своим другом Лионелем Месси. Однако последний не смог продлить контракт и был вынужден перейти в ПСЖ.

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує