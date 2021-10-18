Нападающий Барселоны Серхио Агуэро все еще может осуществить мечту сыграть с Лионелем Месси за один клуб.

Летом Агуэро перебрался в Барселону, но Месси не смог подписать новый контракт и был вынужден перейти в ПСЖ. Теперь Лео хочет видеть Серхио в Париже, утверждает El Nacional.

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По информации издания, французский гранд готов удовлетворить прихоть своей звезды. Однако ПСЖ для этого придется попрощаться с кем-то из своих форвардов. Выходом может стать обмен Агуэро на Икарди, который парижане планируют предложить Барселоне.

К слову, Мауро в свое время находился в кантере каталонцев, но шанса в главной команде не дождался. Кроме того, у Месси и Икарди очень непростые взаимоотношения, что и может побудить последнего согласиться на такой сценарий.

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